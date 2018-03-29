القاهرة-اخبار مصر

اكدت اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك ماليا بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 171 لسنة 2018 بناء على تكليف نيابة الأموال العامة العليا وذلك في تصريح من اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة أنها جاهزة فورا لصرف مرتبات الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي فور ورود كشوف المرتبات موقعة من المدير المالي للنادي حيث أن صرف المرتبات الشهرية لا يحتاج قرار من مجلس إدارة النادي.

وشددت اللجنة في بيان اليوم الخميس- على أنها على استعداد لتلبية احتياجات جميع الفرق الرياضية والأنشطة الاجتماعية عن طريق صرف سلف مؤقتة بناء على توقيع مدير النشاط الرياضي أو الاجتماعي يتم تسويتها فور انتهاء المهام المطلوبة.

وفيما يخص أي تعاقدات أو التزامات جديدة يراها مجلس إدارة النادي فأكدت اللجنة استعدادها الكامل لصرف المبالغ المطلوبة فورا بشرط ورود محضر اجتماع مجلس إدارة النادي موقع عليه من جميع السادة أعضاء المجلس.