القاهرة - أخبار مصر

إلتقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الإستقرار بالمنطقة ، كما بحث الجانبان سبل زيادة أوجه التعاون فى المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد القائد العام خلال اللقاء على عمق الروابط بين البلدين ، وعلاقات التعاون الثنائية الوثيقة على مختلف الأصعدة وزياده آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من المصالح الإستراتيجية المشتركة .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الباكستانى بالقاهرة .