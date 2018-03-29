رام الله - أ ش أ

دعا الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية, خطيب المسجد الأقصى المبارك كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك أن يتحرك إليهما من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح مسرى النبي.

وأكد الشيخ حسين – في تصريح اليوم – أن دعوات المتطرفين والمستوطنين اليهود لإفراغ المسجد الأقصى المبارك وتقديم قرابين على أبوابه وأداء صلوات تلمودية يوم غد /الجمعة/ هي دعوات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع.

وأضاف الشيخ حسين أن المرحلة خطيرة جدا وأن سلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تتحمل عواقب هذه الانتهاكات التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله, داعيا أبناء الشعب للتصدي لها, مبينا أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين, ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل في شؤونه, ولا العمل على إفراغه من رواده, مؤكدا أن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.

ودعا الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية, وعلى رأسها منظمة (اليونسكو), والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية, والتدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه.