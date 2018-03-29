اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

صرح عمرو العبد، المدير التنفيذي لشركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال المملوكة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس، بان مبادرة فكرتك شركتك مول أفضل 33 مشروعا بقيمة 3.5 مليون جنيه، لتمكين رواد الأعمال من النجاح في أولى خطواتهم العملية.

وذكر ان البرنامج قام بدراسة 3600 فكرة مشروع تقدم بها الشباب من جميع محافظات مصر، وتم عقد 700 مقابلة شخصية مع أصحاب أفضل أفكار، وتم تنظيم 116 مخيم تدريب لتأهليهم لإدارة الشركات.

جاء ذلك خلال اعلان وزارة الاستثمارتفاصيل خريطة مصر الاستثمارية.