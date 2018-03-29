واشنطن -أ ش أ

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض,سارة هاكابي ساندرز حوادث إطلاق النار التي يتسبب بها ضباط الشرطة الأمريكيين والتي حفزت التوترات العرقية في أنحاء الولايات المتحدة بأنها شئون محلية ستتولى السلطات المحلية التعامل معها.

وأكدت ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يظل ملتزما بدعم الشرطة ولم يرد دورا لنفسه خلال الحوادث الأخيرة العديدة التي أسفرت عن مقتل أمريكيين من أصول إفريقية خلال التفاعل مع الشرطة.

وفي سياق متصل ذكرت ساندرز أن الرئيس الأمريكي يدعم بشدة إنفاذ القانون ولكن في الوقت نفسه, سيتم ترك هذه الحوادث للسلطات المحلية لاتخاذ قرار بشأنها وأنها ليست شيئا تتدخل فيه الحكومة الفيدرالية.

وأوضحت ساندرز أن ترامب سعى لتوحيد أمريكا وإفادة كل الأمريكيين من السياسات التي يتبناها، مشيرة إلى أمور أخرى تتضمن سعي ترامب لتحسين الأمن في المدارس ومسألة الحدود بين أمريكا والمكسيك, كدليل على تفاني الرئيس الأمريكي لضمان سلامة الأمريكين وخاصة الشباب.