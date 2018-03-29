القاهرة - أ ش أ

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عوده بأن غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1439 ستوافق فلكيا يوم الثلاثاء 17 أبريل المقبل, وأن آخر الشهر سيكون يوم الأربعاء 16 مايو المقبل حسابيا.

وأضاف عودة في تصريحات اليوم /الخميس ” إن فجر شهر رجب الحالي سيكتمل بعد غد السبت في تمام الساعة 2.37 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة, ثم يتناقص ليصل إلى تربيعه الأخر يوم الأحد الموافق 8 أبريل المقبل في تمام الساعة 9 صباحا و18 دقيقة “، مشيرا إلى أن عدد أيام شهر رجب ستكون 29 يوما طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأضاف أنه بناء على ذلك وعلى مولد هلال شهر شعبان في تمام الساعة 3.57 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الإثنين 29 رجب 1439 (يوم الرؤية الشرعية), فأن مكوث الهلال في سماء مكة المكرمة ومدينة القاهرة لمدة 28 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم سيمكن من رؤية الهلال ورصده وبذلك يكون اليوم التالي (يوم الثلاثاء 17 أبريل المقبل) هو غرة شهر شعبان.

وأشار إلى أن وجود كوكبي الزهرة وأورانوس على صفحة السماء عند غروب الشمس لمدينة القاهرة سييسر عملية استطلاع هلال الشهر, حيث يمكن الاستفادة من وجودهما بجوار الهلال الجديد للاستدلال عليه.