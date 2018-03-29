موسكو ـ أ ش أ

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الخميس أنها أرسلت طلبا رسميا إلى بريطانيا للحصول منها على الدعم القانوني اللازم في متابعة قضية محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال.

واوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو -“أرسلنا إلى الهيئات البريطانية المختصة طلبا للحصول على الدعم القانوني اللازم في القضية الجنائية ، التي فتحت للتحقيق في محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية”.