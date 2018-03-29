الخارجة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية وأحيانا تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على أغلب الأنحاء كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس; مما يؤدى إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطربا جدا مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار, والرياح السطحية شمالية غربية, أما البحر الأحمر يكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر : القاهرة 15/ 23 ، وسط الدلتا 14/ 23، الإسكندرية 15/ 20، شرم الشيخ 21/ 28، الغردقة 19 / 28، الأقصر 18/28 أسوان 20/ 29، شلاتين20/ 30 ، حلايب 22 / 28 .