عدن ـ أ ش أ

قتل 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية وإصيب 3 آخرين في هجوم إرهابي نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة استهدف نقطة عسكرية بمديرية حجر غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن ، حسبما أفاد مصدر عسكري يمني .

واوضح المصدر – “إن عناصر إرهابية نفذت هجوما مسلحا على نقطة العقيق بوداي حجر في المديرية التي تحمل ذات الاسم غرب المكلا واشتبكت لعدة ساعات مع قوات النخبة الحضرمية التابعة للجيش الوطني اليمني ، التي تصدت للهجوم ، ما أسفر عن مقتل 9 جنود وجرح 3 آخرين ، بحسب إحصائية أولية” ، وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين لكن لم يتم التحقق من عددهم حتى الآن.

وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا الحكومي بحضرموت وصول جثث 9 جنود من قوات النخبة الحضرمية ، و3 آخرين مصابين بإصابات متوسطة.