بوخارست - أ ش أ

بدأت الدببة البنية في رومانيا تبحث عن الطعام بعد فترة سبات طويلة خلال فصل الشتاء، حتى أن الأكثر جوعا منها ترك الغابات واقتحم منازل المواطنين بحثا عن أي شئ يأكلونه وقد وقعت عدة حالات في الأيام الماضية.

واقتحم دبا جائعا عدة منازل للعطلات في قرية ليبان ببلدية سوسيني بمقاطعة هارجيتا لأربعة ليال على التوالي، والطريف أن الدب دخل ثلاثة منازل في ليلة واحدة، وكسر نافذة منزل في ليلة أخرى، ودخل قبو منزل ، وهناك وجد زجاجة من براندي الكرز الحامض، ففتحها وشربها وأكل التوت، ثم نام أسفل أول شجرة صنوبر في الغابة.

وفي بلدية أخرى اقتحم دب أحد المنازل في الليل واقتنص خنزيا وزنه 150 كيلوجراما، وأبلغ أصحاب المنازل مجلس البلدية بالتلفيات التي حدثت في أبواب المدخل والأثاث والطعام.