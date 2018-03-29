برازيليا - أ ش أ

أظهرت دراسة طبية برازيلية حديثة بأن عشاق القهوة الذين يشربون أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا قد يقلل من خطر انسداد الشرايين.

فقد قام العلماء فى جامعة “برازيليا” بإستطلاع آراء أكثر من 4.400 شخص من سان باولو، حيث عادات شرب القهوة، ليتم ربطها بقراءات الكالسيوم للشرايين التاجية، فضلا عن الإستعانة بمسح الكالسيوم التاجى الدال عن علامات تراكم الكالسيوم فى شرايين القلب، والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى حدوث نوبة قلبية .

وقال الباحث أندريا ميراندا:”في بحثنا، وجدنا أن الاستهلاك المعتاد لأكثر من ثلاثة فناجين من القهوة يقلل من احتمالات التكلس التاجي” بالنسبة للأشخاص الذين لم يدخنوا أبدا.