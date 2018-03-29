القاهرة - أخبار مصر، الخميس 29 مارس

المدينة السعودية

* انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية.

* «العبادي»: العراق ينأى بنفسه عن المواجهة الأمريكية الإيرانية.

* 23 دولة تشارك في تمرين «مركز القيادة» ضمن «درع الخليج».

* قيادات يمنية: عاصفة الحزم دمرت المشروع الإيراني بالمنطقة.

* آل جابر: «الحوثي» تعمل على إفقار الشعب.

* السودان يمدد وقفا لإطلاق النار.

* المقاومة الإيرانية: نظام الملالي يطلق البالستي للتغطية على أزماته وفشله.

* ماليزيا تدين إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة.

الإمارات اليوم

* التحالف الحاكم يختار آبي أحمد لرئاسة الحكومة في إثيوبيا

* لقاء وزاري فلسطيني إسرائيلي بوساطة ألمانية.

* ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون.

* الكويت والسويد تطالبان بتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية في سورية.

* ترامب: الفرصة متاحة لتخلي كيم جونغ أون عن أسلحته النووية.

* دبلوماسيون: سفراء الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات جديدة على إيران.

* هادي يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حدٍّ «للتدخلات الإيرانية» في بلاده والمنطقة.