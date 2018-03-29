صحافة عربية: انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 29 مارس
المدينة السعودية
* انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية.
* «العبادي»: العراق ينأى بنفسه عن المواجهة الأمريكية الإيرانية.
* 23 دولة تشارك في تمرين «مركز القيادة» ضمن «درع الخليج».
* قيادات يمنية: عاصفة الحزم دمرت المشروع الإيراني بالمنطقة.
* آل جابر: «الحوثي» تعمل على إفقار الشعب.
* السودان يمدد وقفا لإطلاق النار.
* المقاومة الإيرانية: نظام الملالي يطلق البالستي للتغطية على أزماته وفشله.
* ماليزيا تدين إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة.
الإمارات اليوم
* التحالف الحاكم يختار آبي أحمد لرئاسة الحكومة في إثيوبيا
* لقاء وزاري فلسطيني إسرائيلي بوساطة ألمانية.
* ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون.
* الكويت والسويد تطالبان بتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية في سورية.
* ترامب: الفرصة متاحة لتخلي كيم جونغ أون عن أسلحته النووية.
* دبلوماسيون: سفراء الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات جديدة على إيران.
* هادي يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حدٍّ «للتدخلات الإيرانية» في بلاده والمنطقة.
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