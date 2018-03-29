الأقصر - أ ش أ

أعلنت لجنة رقم “1” بالأقصر، وعدد اللجان التابعة لها 32 لجنة، وهي إحدى اللجان العامة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 49214 ألف صوت، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 1046 صوتا.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 52481 ناخبا، مشيرا إلى أن مجموع الأصوات الصحيحة في جميع اللجان بلغ 50260 صوتا، فيما بلغ إجمالي الأصوات الباطلة 2221 صوتا.