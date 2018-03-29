شبين الكوم - أ ش أ

أعلنت لجنة رقم “1” وهي إحدى اللجان العامة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في محافظة المنوفية ومقرها شبين الكوم عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 60 ألف صوت، بنسبة 97.62%، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 1465 صوتا بنسبة 2.38%.

وقال المستشار حلمي علام رئيس استئناف القاهرة رئيس اللجنة الأولى بندر شبين الكوم – إن المرشح عبدالفتاح السيسي حصل على 60 ألف صوت، بنسبة 97.62%، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 1465 صوتا بنسبة 2.38%.

وأضاف أن إجمالي عدد الأصوات باللجنة الأولي بلغ 150 ألفا و538 صوتا حضر منهم 66 ألفا و753 ناخبا وناخبة بنسبة حضور بلغت 44.34% ..مشيرا إلى أن الأصوات الصحيحة بلغت 61 ألفا و465 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 5 آلاف و288 صوتا.