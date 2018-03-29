سوهاج - أ ش أ

قرر محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، تعليق الدراسة، اليوم الخميس، بجميع مدارس التربية والتعليم العام والفني والأزهري للطلاب والمعلمين، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية على كافة أنحاء المحافظة وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، في بيان صحفي مساء الأربعاء، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات وهيئة الإسعاف ورفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية التي من المتوقع أن تستمر حتى غدا على كافة قرى ومدن المحافظة.

وأكد أن هناك انعقادا لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس تزامنا مع بدء عملية فرز الأصوات باللجان الانتخابية عقب غلق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.