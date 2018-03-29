القاهرة - أ ش أ

أفادت غرفة عمليات نقابة الصحفيين للانتخابات الرئاسية بأنها تابعت أداء الزملاء الصحفيين لعملهم لليوم الثالث على التوالي من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وقال رئيس الغرفة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة بعد اختتام النصويت إن الزملاء الصحفيين مارسوا مهام عملهم بحرية كاملة، حيث تجول حاملوا تصاريح المتابعة داخل لجان الاقتراع حتى العاشرة مساء، وحضروا عمليات الفرز دون معوقات، مضيفا أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى جوهرية.

ومع بدء عمليات الفرز، أجرى رئيس الغرفة اتصالات بزملاء من محافظات الغربية والدقهلية والمنيا ومطروح، للاطمئنان على ممارستهم عملهم بحرية، وأفاد الزملاء بعدم وجود أي معوقات تحول دون أداء عملهم.