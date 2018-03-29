القاهرة - اخبار مصر، الخميس 29 مارس

الأهرام

* بدء فرز الأصوات..والنتيجة الرسمية الاثنين المقبل.

* «الوطنية للانتخابات»: المصريون أثبتوا قدرتهم على تحديد مصيرهم بإرادتهم.

* البحيرة: أكبر مسيرة طلابية فى تاريخ المحافظة لحث الناخبين على المشاركة.

* إسماعيل: نستهدف تحقيق أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.8%.

* استمرار فعاليات «درع الخليج ـ 1« بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية و22 دولة.

* كبار علماء الأزهر: لا يجوز شرعا تغيير شروط الوقف الخيرى.

* بدء ترميم مقبرة الخادم العظيم «حاروا» بالأقصر.

* الرى: انتهاء الاستعدادات لافتتاح قناطر أسيوط الجديدة.

* المالية: زيادة مخصصات الإنفاق على احتياجات الطفل.

* عمران: تعديلات لزيادة نسبة الأسهم المطروحة بالبورصة.

* الإحصاء: 7.2% ارتفاعا للرقم القياسى للصناعات الغذائية خلال يناير الماضى.

* 37 مليون دولار زيادة فى الصادرات المصرية للصومال.

* فى المؤتمر القومى للبحث العلمى: سوهاج تتقدم بمشروعات لعلاج السرطان وإنتاج الطاقة النظيفة.

* كوبر يعترف بصدمة «خسائر سويسرا».. ومعرفة حجم لاعبيه «الفائدة الوحيدة».

الأخبار

* «الوطنية للانتخابات»: المصريون اختاروا الديموقراطية أساساً للحكم.

* الملا: مشاركة انتخابية مشرفة للعاملين بالبترول.

* حملة »موسي«: أصوات المصريين رصاصات في صدر الإرهاب.

* الجندي: لا معوقات أمام الناخبين بالمحافظات.

* في لجان وسط القاهرة: الأبناء قدوة تحث الآباء علي التصويت.

* زحام أمام لجان حلوان.. والمرأة «موال» في حب الوطن.

* المنيا: أتوبيسات الجامعة تنقل الناخبين.. والشباب: «نازلين نكمل المشوار».

* أسرة شهيد كمين الماسورة بسيناء: المشاركة قصاص لشهداء الجيش والشرطة.

* إزالة 469 حالة تعد وإغلاق 48 محلا في حملات بالقاهرة.

* كشف غموض 50 قضية قتل وسرقة.

* ضبط ٦٠ قضية تحريض وإغلاق ٦ حسابات للإرهابية.

* الزمالك يعسكر للدراويش الأحد.. وتأكد غياب كاسونجو وبوكو.