صحافة مصرية: «الوطنية للانتخابات»: المصريون اختاروا الديموقراطية أساساً للحكم
القاهرة - اخبار مصر، الخميس 29 مارس
الأهرام
* بدء فرز الأصوات..والنتيجة الرسمية الاثنين المقبل.
* «الوطنية للانتخابات»: المصريون أثبتوا قدرتهم على تحديد مصيرهم بإرادتهم.
* البحيرة: أكبر مسيرة طلابية فى تاريخ المحافظة لحث الناخبين على المشاركة.
* إسماعيل: نستهدف تحقيق أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.8%.
* استمرار فعاليات «درع الخليج ـ 1« بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية و22 دولة.
* كبار علماء الأزهر: لا يجوز شرعا تغيير شروط الوقف الخيرى.
* بدء ترميم مقبرة الخادم العظيم «حاروا» بالأقصر.
* الرى: انتهاء الاستعدادات لافتتاح قناطر أسيوط الجديدة.
* المالية: زيادة مخصصات الإنفاق على احتياجات الطفل.
* عمران: تعديلات لزيادة نسبة الأسهم المطروحة بالبورصة.
* الإحصاء: 7.2% ارتفاعا للرقم القياسى للصناعات الغذائية خلال يناير الماضى.
* 37 مليون دولار زيادة فى الصادرات المصرية للصومال.
* فى المؤتمر القومى للبحث العلمى: سوهاج تتقدم بمشروعات لعلاج السرطان وإنتاج الطاقة النظيفة.
* كوبر يعترف بصدمة «خسائر سويسرا».. ومعرفة حجم لاعبيه «الفائدة الوحيدة».
الأخبار
* «الوطنية للانتخابات»: المصريون اختاروا الديموقراطية أساساً للحكم.
* الملا: مشاركة انتخابية مشرفة للعاملين بالبترول.
* حملة »موسي«: أصوات المصريين رصاصات في صدر الإرهاب.
* الجندي: لا معوقات أمام الناخبين بالمحافظات.
* في لجان وسط القاهرة: الأبناء قدوة تحث الآباء علي التصويت.
* زحام أمام لجان حلوان.. والمرأة «موال» في حب الوطن.
* المنيا: أتوبيسات الجامعة تنقل الناخبين.. والشباب: «نازلين نكمل المشوار».
* أسرة شهيد كمين الماسورة بسيناء: المشاركة قصاص لشهداء الجيش والشرطة.
* إزالة 469 حالة تعد وإغلاق 48 محلا في حملات بالقاهرة.
* كشف غموض 50 قضية قتل وسرقة.
* ضبط ٦٠ قضية تحريض وإغلاق ٦ حسابات للإرهابية.
* الزمالك يعسكر للدراويش الأحد.. وتأكد غياب كاسونجو وبوكو.
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