بروكسل-أ ف ب

تعرض المفوضية الاوروبية -اليوم الاربعاء- خطة عمل لتحسين تحركات الجنود والتجهيزات العسكرية في الاراضي الاوروبية وفي اطار التوتر المتزايد مع روسيا.

وتهدف الاجراءات المقترحة الى ازالة مختلف العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تزيد من تعقيد التحركات العسكرية خصوصا عندما يتعلق الامر بنقل متفجرات او مواد خطرة، والى تعديل البنى التحتية في الطرقات والسكك الحديد لتصبح مؤاتية لنقل عتاد ثقيل مثل الدبابات.

أطلق المسؤولون التنفيذيون الأوروبيون -اليوم الاربعاء- “تدريبا على عملية جرد” للوضع الحالي “للتنقل عسكريا” ، ووضع جدولً زمني للاشهر القادمة.