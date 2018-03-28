القاهرة- أ ش أ

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معرض سيتي سكيب العقاري الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور نخبة كبيرة من المطورين العقاريين والجمهور.

وأكد وزير الإسكان أهمية قطاع الاستثمار العقاري في دفع عجلة النمو, وأن هناك استثمارات كثيرة تضخ في هذا القطاع, خاصة ان مصر سوق كبيرة بها 100 مليون مواطن، في ظل توجه الدولة لتشجيع الاستثمار الداخلي بهذا القطاع, وكذا الاستثمار الخارجي.

وأوضح الوزير أن المعرض يتوسع كل عام عن الآخر، نظرا لكثرة المشروعات العقارية التي تنفذ بهذه المرحلة، مشيرا الى ان هذه المعارض تoعد فرصة لعرض كل شركة لمنتجاتها.

وكشف مدبولي عن ملامح خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح الأراض السكنية، وأراضي الخدمات، والوحدات السكنية لعام 2018 / 2019، والتي يتم الانتهاء منها حاليا, للإعلان عن طرحها تباعا خلال أيام، حيث أوضح أنه يتم الإعداد لطرح عدد تاريخي من قطع الأراضي، والوحدات السكنية.