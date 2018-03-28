القدس-أ ف ب

قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي -اليوم الاربعاء- موقعي مراقبة تابعين لحركة حماس ردا على قيام فلسطينيين باحراق معدات عسكرية اسرائيلية بالقرب من معبر كارني شرق قطاع غزة .

واوضح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي-في بيان اليوم – ان فلسطينيين اثنين احرقا معدات وآليات عسكرية لكنهما لم يجتازا السياج الامني،واشار الى ان الحادث وقع بالقرب من معبر كارني السابق،ولم يعلن الجيش عن اية خسائر بشرية.

وردا على ذلك، أطلقت الدبابات المتمركزة بالقرب من الحدود مع غزة نيرانها على مركزي مراقبة تابعين لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بحسب نفس المصدر.