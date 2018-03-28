البحيرة -أ ش أ

صرحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بأنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لفتح لجنة ثالثة جديدة بمدرسة (نديبة) الإعدادية نظرا لشدة الإقبال علي التصويت وتزاحم الناخبين, خاصة السيدات على اللجان رقم 18 و19 بنفس المدرسة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ البحيرة اليوم الأربعاء لعدد من اللجان الانتخابية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وأبو المطامير, للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في يومها الثالث والأخير.. وأعربت عن سعادتها بالأجواء الاحتفالية والحشود الكبيرة من الناخبين.