القاهرة -أ ش أ

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الطيران, فوزا مهما على فريق سويم بلو بطل سيشل في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم /الأربعاء/, على صالة الشهداء بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى 6 أبريل المقبل.

وقدم فريق الطيران عرضا قويا, ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد, وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : (25-20) و(25-17) و(21-25) و(25-14).