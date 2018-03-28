اخبار اسيوط - ند بدارى

تفقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عدد من المقار واللجان الانتخابية بمدينة أسيوط للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية وتوافر التسهيلات للناخبين وخاصة كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة

وشملت اللجان التي تفقدها المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومساعد وزير الداخلية ومديرامن أسيوط والقيادات العسكرية والامنية مدرسة اسماعيل القباني ومدرسة أسيوط الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط.

واكد اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط أهمية ظهور الانتخابات الرئاسية بالصورة المشرفة التي تعكس حضارة الشعب ورقيه وحرصه على المشاركة بإيجابية في اختيار رئيسه وصياغة مستقبله.

واطمان اللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية على حسن سير عملية الانتخابات وتأمين المقار واللجان الانتخابية وتقديم كل التسهيلات للناخبين للإدلاء بأصواتهم

وأشاد اللواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد بالتنسيق التام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين اللجان والمراكز الانتخابية بالتعاون مع الجهات المعنية مؤكدًا عدم وجود أية مشكلات









