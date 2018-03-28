القاهرة - أخبار مصر

كشفت جبهة شباب الصحفيين إن الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر “الجمهورية” وفر أتوبيسات وسيارات لنقل الزملاء من الصحفيين والموظفين والإداريين والعمال إلى مقارات لجانهم الانتخابية حرصا على المشاركة بكثافة في آخر أيام العرس الانتخابي الديمقراطي.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم من داخل مؤسسة دار التحرير إن هذا المبادرة الوطنية تجسد كل معاني الانتماء والوفاء بالعهد والوعد مع القائد والزعيم السيسي، على بناء دولة قوية متماسكة، وتهدف إلى تقديم عدة رسائل داخلية وخارجية إن الصحفيين بقيادة الكاتبين الصحفيين كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين في مقدمة الصفوف يساندون الدولة بقوة وعزيمة الأبطال حرصا منهم على تلبية نداء الوطن ولممارسة حقهم الدستوري في رسم خريطة مصر الحديثة.

وأضاف “طوالة” ان هناك إقبال كبير من الزملاء على صناديق الاقتراع ليردوا على أهل الشر وقوى الظلام والإرهابيين الذين يسعون للمقاطعة لتنفيذ أجندات خارجية من الدول الكارهة لتقدم مصر ونهضتها.