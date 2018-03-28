واشنطن - رويترز

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقعة في السابق خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث طغى تأثير أكبر زيادة في إنفاق المستهلكين في ثلاثة أعوام جزئيا على التراجع الناتج عن زيادة الواردات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء في تقييم الناتج المحلي الإجمالي الثالث للشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017 إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.9 % على أساس سنوي مقارنة مع 2.5 % في قراءة سابقة. ويمثل هذا تراجعا طفيفا عن وتيرة نمو قوية بلغت 3.2 % في الربع الثالث.

ويعكس التعديل الصعودي لمعدل النمو في الربع الأخير أيضا انخفاض المخزونات بوتيرة أقل من المتوقعة من قبل أيضا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتجاه الصعودي إلى 2.7 %.

ونما الاقتصاد بنسبة 2.3 % في 2017 ارتفاعا من 1.5 % في 2016.