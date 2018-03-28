القاهرة - أ ش أ

أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين للانتخابات الرئاسية، أنها لم تتلق أي شكاوى من الزملاء أثناء أداء مهام عملهم، متقدمة بالشكر إلى الجهات القائمة على التنظيم والإشراف والتأمين للعملية الانتخابية.

وأوضحت الغرفة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن رئيس الغرفة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، أجرى اتصالات مع زملاء بالمحافظات بينهم الزميل رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بفرع الإسكندرية، للاطمئنان على أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم بحرية، وأكد الزملاء حريتهم في التنقل بين اللجان وعدم وجود أي معوقات تحول دون أدائهم مهام عملهم.

يشار إلى أن غرفة العمليات تابعت أداء الزملاء الصحفيين مهام عملهم لليوم الثاني على التوالي.