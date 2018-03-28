القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره أو الإتجار فيه أو تداوله عالميا.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح الثلاثاء – إنه تم الاشتباه في مشمول طرد مصدر إلى هونج كونج، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 21 كيلوجراما من خيار البحر، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 420 ألف جنيه.

وقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي.