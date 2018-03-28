ميامي - أ ش أ

لحق لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بالمتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة (ميامي) المفتوحة للتنس بعدما تغلب على منافسه الصربي فيليب كراجينوفتش، بمجموعتين دون رد.

ونجح ديل بوترو في حسم تأهله بعد (83) دقيقة بعد فوزه بنتيجة (6-4) و(6-2) ليواجه في ربع النهائي الكندي ميلوش راونيتش الذي واجهه منتصف الشهر الجاري، في نصف نهائي بطولة (إنديان ويلز) للأساتذة.

وكان راونيتش قد عبر إلى ربع نهائي ميامي، بعدما تخطى منافسه جيريمي شاردي، بواقع (6-3) و(6-4)، بعد ساعة و25 دقيقة.