زيوريخ - أ ش أ

ذكر الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول فى كرة القدم أن إصابة عمر جابر لاعب المنتخب ولوس أنجلوس الأمريكي، خلال المباراة الودية أمام اليونان على ملعب لاتس جران فى سويسرا عباراة عن كدمة وسيحتاج فترة راحة.

وأوضح الجهاز الطبى للمنتخب على موقع اتحاد الكرة، أن إصابة جابر عبارة عن كدمة قوية فى الركبة، حيث يحتاج اللاعب بعض الراحة فقط قبل العودة للمشاركة فى المباريات مع فريقه بالدورى الأمريكي.

وخسر منتخب مصر أمام اليونان بهدف نظيف مساء اليوم ضمن استعدادات الفراعنة لانطلاق منافسات كأس العالم 2018 فى روسيا.

ومن جهه أخرى قال كارليس لاعب منتخب اليونان الذى سجل الهدف فى تصريح بعد المباراة لعبنا مباراة قوية وأثبتنا أننا فريق جيد فى مواجهه فريق مصر القوى والمنظم وبرغم أن المنتخب المصري يضم العديد من النجوم والخبرات وخاصة محمد صلاح ولكن من وجهه نظرى المشكلة عدم وجود تفاهم وانسجام بين الدفاع والوسط مما أتاح لى الفرصة لتسجيل الهدف الوحيد.

وأضاف الهدف من المباريات الودية اكتشاف الايجابيات والسلبيات والاحتكاك وفى النهاية أتمنى التوفيق للمنتخب المصرى فى المونديال.