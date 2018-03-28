بكين - أ ف ب

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاربعاء ان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينج ان بيونج يانج “ملتزمة نزع السلاح النووي” وذلك خلال زيارة هي الاولى لكيم الى بكين.

وقال كيم خلال هذه الزيارة التي انتهت الاربعاء “ان قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يمكن حلها اذا استجابت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا بحسن نية وخلقَتا جوا من السلام والاستقرار مع اتخاذ تدابير تدريجية ومتزامنة من اجل تحقيق السلام”.