أخبار مصر - فيصل زكي

استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم بمكتبه السيد بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلي سبل زيادة الحركة الجوية بين مصر والمجر لتنشيط حركة السياحة الوافده من المجر وخاصه لمناطق الجذب السياحية المصرية .

كما أعرب بيتر كيفك عن سعادته بالتعاون المستمر بين البلدين خاصة فى مجال الطيران المدني، مضيفاً أنه يتطلع إلى زيادة الحركة الجوية بين البلدين لما تتمتع به مصر من العديد من المقاصد السياحية.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير اربع رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى بودابست، كما تسير شركة اير كايرو رحلتين أسبوعياً من بودابست الي شرم الشيخ.