القاهرة - أ ش أ

إستطاع اللاعب المصري أحمد عبد الغني في الحصول علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 62 كجم بإجمالي رفع 262 كجم في اليوم الثاني لمنافسات البطولة الإفريقية للناشئين والشباب.

وحصل علي الميدالية الفضية والمركز الثاني الجزائري أحمد كشكوش بإجمالي رفع 221 كجم، فيما جاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية الغاني إبراهام اديني بإجمالي رفع 190 كجم .

جدير بالذكر أن البطولة مقامة خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي وهي مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018 .