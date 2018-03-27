لقاء مع الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج 2018/03/27 - 19:19 لقاء مع الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج2018-03-27T19:19:25+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة لقاء مع اللواء.عبد الحميد الهجان محافظ قنا لقاء مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لقاء مع اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر لقاء مع اللواء عصام سعيد مدير أمن الجيزة وزير الدفاع يتفقد عدداً من اللجان الإنتخابية للإطمئنان على سير العملية الإنتخابية إقبال ملحوظ من قبل الناخبين في أول أيام إنتخابات الرئاسة 2018
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