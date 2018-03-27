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فاز فريق سموحة على نظيره، فريق فاب الكاميروني، في المباراة التي جمعتهما اليوم/ الثلاثاء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة 3-2 في إطار بطولة إفريقيا للطائرة للرجال.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للرجال حتى 6 من أبريل المقبل على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بالجزيرة.

قدم لاعبو سموحة أداءً قويًا في لقاء اليوم ونجحوا بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد القوي في حسم اللقاء لصالحهم بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي.. 25-20، 23-25، 28-30، 26-28، 15-12.