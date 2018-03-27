أسوان-أ ش أ

تفقد محافظ أسوان اليوم اللواء مجدي حجازي اليوم /الثلاثاء/ عددا من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بقرى ومدن السباعية والبصيلية وإدفو شمالي المحافظة وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والخدمات لتهيئة المناخ المناسب أمام الناخبين للوصول إلى مقار لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر.

وحرص المحافظ على توعية المواطنين خلال جولته التفقدية بأهمية نزول جميع فئات المجتمع بمختلف المدن والمناطق النائية والاحتشاد بكثافة أمام صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري.

وعقد المحافظ على هامش جولته اجتماعات متتالية مع ممثلي القبائل والعواقل والقيادات الأهلية والطبيعة والدينية بقرى ومدن مركز إدفو لنشر التوعية بين المواطنين بشكل مباشر وحثهم على ضرورة المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء برأيهم مهما كان في حرية كاملة وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات من تنقلات وإمكانيات داخل وخارج اللجان.

وأكد المحافظ ضرورة تفعيل دور القيادات الشعبية, بما يمتلكوه من أساليب وسبل حديثة للتواصل مع كافة الأهالي بمختلف مستوياتهم وثقافاتهم في جميع القرى والمناطق النائية للمساهمة في حث وحشد الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع خلال الفترة المتبقية من الانتخابات لبث رسالة إلى العالم أجمع عن مدى تحضر ووعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة بقوة في بناء حاضر ومستقبل مشرق لوطنه.