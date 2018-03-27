مدريد - أ ش أ

بدأ أتلتيكو مدريد خطواته الأولى من أجل تمديد عقد مدافعه لوكاس هيرنانديز، في الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد لصاحب الـ 22 عاماً رفقة الفريق.

وأشارت احدى الصحف الإسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد يريد رفع الشرط الجزائي في عقد لوكاس والمقدر حاليا بـ 55 مليون يورو، والذي يعتبر قليلاً جداً، بالنظر إلى قيمة اللاعب الذي تطور كثيراً في الفترة الأخيرة، وخاض يوم الجمعة الماضي مباراته الأولى مع المنتخب الفرنسي ضد كولومبيا ودياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن لوكاس هيرنانديز، ينال اهتمام الثنائي برشلونة وريال مدريد، خاصة الأخير الذي حاول التعاقد معه في الصيف الماضي.. لكن “الروخيبلانكوس” نجح في إقناع اللاعب الشاب بالبقاء وتمديد عقده حتى 2022، ورفع الشرط الجزائي إلى 55 مليون يورو.