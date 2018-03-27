القاهرة-أش أ

أدلى القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقره الانتخابي بمدرسة قاسم أمين بمنطقة طوسون بشبرا .

وذكر القس بولس حليم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم -إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني يتوجب على كل مواطن محب لبلادنا مصر القيام به وأنه يجب على جميع المواطنين التعبير عن آرائهم من خلال صناديق الانتخابات والابتعاد عن السلبية.

ودعا المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جموع المصريين للأدلاء بأصواتهم حتى يرى العالم أجمع مدى الوعى السياسي الذي يتمتع به الشعب المصري وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة التي من شأنها المساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا مصر حاليا.

وأكد القس بولس حليم أنه يجب أن نعلو فوق أي شيئ من أجل مصلحة الوطن, فالوطن ابقي من أي اختلاف في الفكر او مصالح وقتية, ولنعمل علي إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .