أنقرة - أ ش أ

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم / الثلاثاء أن الجيش التركي وفصائل من الجيش السوري الحر دخلوا مدينة تل رفعت شمالي سوريا, وذلك بعد انسحاب وحدات الحماية الكردية منها.

وأوضحت المصادر إن تلك القوات دخلت المدينة الواقعة إلى الشرق من عفرين دون أي مقاومة من الوحدات، ولكنها لم تسيطر بعد على كامل مدينة تل رفعت.

في حين نفت مصادر مقربة من المقاتلين الأكراد هذه الأنباء، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام التركية مجرد إدعاءات كاذبة وحرب إعلامية.