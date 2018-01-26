واشنطن - أ ف ب

أكد البيت الأبيض يوم الخميس ان الرئيس دونالد ترامب سيقترح على الكونجرس فتح الطريق أمام منح الجنسية الأمريكية لـ 1,8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وسيستفيد من هذه الخطة التي تمتد على فترة تُراوح بين 10 و12 سنة، المهاجرون الشباب المعروفون بـ”الحالمين” (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالًا، فضلًا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج “دكا” الموقّع من الرئيس السابق باراك أوباما.

ويشترط الديموقراطيون التوصل إلى حل في مسألة الهجرة ويهددون خلاف ذلك بالتسبب بشلل جديد للمؤسسات الفدرالية كما حصل في نهاية الأسبوع الماضي.

من جهة ثانية سيطلب ترامب من الكونجرس تمويلًا قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

ويدور قسم من النقاش حاليًا حول التعريف المحدد لمفهوم “الجدار” لدى الإدارة الحالية: أي نوع من البناء وما سيكون طوله وعلوه؟ فالديموقراطيون يعارضون بشكل تام جدارًا ضخمًا يرمز برأيهم إلى سياسة معاداة الأجانب.

وكان ترامب تعهد خلال حملته الإنتخابية بـ”تشييد أكبر جدار رأيتموه في حياتكم”.

ويشدد ترامب بانتظام على وجود عدة عناصر تشكل حواجز طبيعية ما معناه ان الجدار سيكون أقصر بكثير من الحدود نفسها. وأشار يوم الأربعاء إلى طول 1300 كلم تقريبًا.