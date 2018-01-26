وكالات

ابتكر باحثون كوريون عدسات لاصقة ذكية تسمح لمرضى السكري بمراقبة نسب الجلوكوز في الدم بغمضة عين، حيث ترصد مستويات السكر في الدموع في الوقت الحقيقي وترسل النتائج مباشرة لشاشة العدسة، وذلك كبديل أفضل صحيًا ونفسيًا من الطريقة التقليدية بسحب نقطة دم من أحد الأصابع، ووضعها في جهاز قياس مستوى السكر.

وأوضح الباحثون في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، بكوريا الجنوبية، أن العدسة في حال أطفأ مصباح “إل إي دي” المدمج بها ضوءه، فهذا يعني أن المريض المرتدي للعدسات قد بلغ نسبة الجلوكوز في دمه مستويات عالية، فترسل له تنبيهًا.

واختبر الباحثون العدسات على الأرانب، وقالوا إنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض بيانات تتعلق بنسبة الجلوكوز على عدسات مرنة، ويحاول الباحثون ابتكار عدسات ذكية صديقة للمستخدم مرنة ومريحة قادرة على مراقبة الجلوكوز لاسلكيًا.

وتؤدي العدسات وظيفتها في مراقبة نسبة السكر في الدم، بواسطة ما زود بها من أجهزة استشعارية نانونية لمراقبة نسب الجلوكوز، ودوائر لنقل الطاقة لاسلكيًا، وشاشة لاسلكية تستجيب للتغيرات التي تحدث في نسب الجلوكوز، لتعرض النتائج في الوقت الحقيقي.

وأشار الباحثون إلى استخدامات أخرى للعدسات من ضمنها مواعيد تناول الدواء وكذلك استخدامها في مجال الواقع المعزز، وحتى رصد العلامات البيولوجية عبر الهواتف الذكية.