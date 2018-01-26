وكالات

توصل باحثون من جامعة كويمبرا في البرتغال إلى أن الكافيين يساعد على تخفيف التهاب شبكية العين في حالة الإسكيمية أو نقص التروية. بالتالي، فإن تناول قدحين أو ثلاثة من القهوة يوميًا هو سلوك صحي لحماية خلايا شبكية العين.

وأوضحت المسئولة عن الدراسة آنا راكيل سانتياجو أن الكافيين يزيد الأضرار الناتجة عن الإسكيمية، لكنه يحفز في الوقت ذاته الخلايا الدبقية في الشبكية التي تواجه الأضرار الناتجة عن الالتهاب المسبب لنقص التروية.

وينتج الالتهاب عن عدم وصول الدم لمنطقة الشبكية التي تحرم من الغذاء والأكسجين.