مدريد - أ ف ب

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الخميس ان الحلف “يأخذ على محمل الجد” محاولات روسيا للتدخل بإنتخابات دول أخرى بينها إسبانيا.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين عقب محادثاته مع رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي ووزيرة دفاعه ماريا دولورس دي كوسبيدال “شهدنا زيادة كبيرة في محاولات التدخل في أزمات سياسية داخلية، وقد ازدادت (هذه المحاولات) حجمًا وتعقيدًا”.

وتابع “بحثنا في التقارير التي شاهدناها حول محاولات روسيا للتدخل بالعديد من الدول، بما فيها كاتالونيا”.

وشدد ستولتنبرج على “ان أي تدخل من الخارج غير مقبول، ونأخذه على محمل الجد، ولهذا السبب عزز حلف شمال الأطلسي دفاعاته الإلكترونية”.

في منتصف نوفمبر 2017، نفت روسيا إتهامات إسبانيا لها بانها تدخلت بأزمة استقلال كاتالونيا عبر نشر “معلومات مضللة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان “السلطات الإسبانية وحلف شمال الأطلسي والصحف لم تأت بحجة واحدة ذات قيمة لدعم هذه الإدعاءات”.

وأضاف “نعتبر ان هذه الإدعاءات لا أساس لها وهي على الأرجح استمرار متعمد أو غير متعمد لذات الهستيريا التي تجري في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى”.

وتواجه روسيا سيلًا من الإتهامات بالتدخل في سلسلة من الأحداث السياسية المؤثرة بينها التصويت في بريطانيا لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي وانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت إسبانيا قد اثارت مسألة “المعلومات المضللة والتلاعب” الصادرة من روسيا خلال أزمة استقلال كاتالونيا في إجتماع لوزراء خارجية ودفاع الإتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس حينها “سأثير مسألة كيفية تطور المعلومات المضللة والتلاعب الذي أحاط بالاستفتاء والأحداث التي تعاقبت في كاتالونيا”.

اما وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال فأكدت في ذلك الحين انه من الواضح ان الكثير من الرسائل على مواقع التواصل الإجتماعي المحيطة بأزمة كاتالونيا كانت صادرة من الأراضي الروسية رغم أنه لا يزال من الضروري التثبت من ارتباطها بالكرملين.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رأى وقتذاك ان مدريد تحاول ابعاد الأنظار عن أسوأ أزمة سياسية تعصف بإسبانيا منذ عقود.