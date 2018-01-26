وكالات

فوجئ رجل بريطاني بظهور هيكل غريب يُعتقد أنه شبح، في الصور التي التقطها برفقة ابنه أمام قلعة تاريخية تعود إلى القرون الوسطى.

وكان جون ويكس (50 عامًا)، في زيارة مع ابنه هاري البالغ من العمر 12 عامًا، لمساعدته في كتابة واجبه المدرسي حول قلعة إينسفورد التاريخية في مدينة كينت. وخلال التقاط الصور، لاحظ السيد ويكس هيكلًا غريبًا أسود اللون في خلفية الصورة.

ولم يكن ويكس على دراية بما يمكن أن يكون هذا الهيكل الذي ظهر في الصورة، واستعان بخبير في الخوارق، لم يتمكن هو الآخر من تقديم تفسير لهذه الظاهرة الغريبة.

وتقول الأسطورة المحلية، إنه تم رصد مثل هذا الكيان المجهول أسود اللون من قبل، ويُعتقد أنه يعود للراهب وليام دي إينسفورد، الذي كان يشغل منصب رئيس أساقفة كانتربري.

وأثارت هذه الصور موجة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث رأى البعض فيها دليلًا على وجود الأشباح والظواهر الخارقة، في حين اعتبر آخرون أن الأمر مجرد خدعة.