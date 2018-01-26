وكالات

أجرى الأطباء في أوزبكستان عملية جراحية لإزالة 16 إبرة خياطة، تم العثور عليها داخل جسد طفل رضيع لا يتجاوز من العمر 11 شهرًا، بعد أن عانى من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة بالتبول.

وأظهرت صور الأشعة السينية، وجود 16 إبرة خياطة داخل جسد الطفل، في كل من القلب والعنق والعمود الفقري والقولون والمثانة، وذلك بعد نقله إلى المستشفى، حيث خضع على الفور لعملية جراحية عاجلة استمرت 9 ساعات، تمكن الأطباء فيها من إزالة 13 إبرة.

وخلال العملية الجراحية الدقيقة، أزال الجراحون 3 إبر من صدر الطفل، و9 أخرى من بطنه، وواحدة من صدره، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية أخرى، لإزالة الإبر المتبقية، والتي لا تشكل تهديدًا لحياته.

ولم يعلق الأطباء، على كيفية وصول هذه الإبر إلى داخل جسد الطفل، لكنهم يعتقدون أن شخصًا ما قام بغرسها، ومن غير الممكن أن يكون الطفل قد ابتلعها، ويُعتقد أن هذه الإبر بقيت شهرًا كاملًا داخل جسده.

وبدأت الشرطة تحقيقًا للكشف عن سبب وجود هذه الإبر داخل جسد الطفل الرضيع، وتقول والدته إنها تعيش مع والدتها، وتعمل على تربيته لوحدها، حيث يعمل زوجها في روسيا، ولا يزورهم أشخاص غرباء في العادة.