وكالات

ابتكرت الفنانة الأمريكية روبي سيلفيوس طريقة مميزة، للجمع بين اثنتين من أفضل النشاطات التي تحب ممارستها: الرسم وشرب الشاي، عن طريق تحويل أكياس الشاي المستعملة، إلى قماش لرسم لوحاتها.

وبدأت سيلفيوس مشروعًا طموحًا، أطلقت عليه اسم “363 يومًا من الشاي”، وذلك لرسم 363 لوحة على أكياس الشاي على مدى 363 يوم. لتتحول هذه اللوحات، إلى ما يشبه المفكرة، التي تشرح أفكارها ومشاعرها بطريقة بصرية، وفي نفس الوقت، تلقي الضوء على إمكانية إعادة استخدام العديد من الأشياء.

وبمجرد أن علم أصدقاء سيلفيوس وأسرتها بمشروعها، راحوا يرسلون لها أكياس الشاي بجميع الأشكال والمقاسات، والتي سينتهي الحال بها كجزء من المشروع.

وجذب هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا، سواء كان ذلك في عالم الفن، أو على مواقع الإنترنت، مما شجع سيلفيوس، على المتابعة باستكشاف هذا العالم الجديد، والاتجاه الفريد في الفن.