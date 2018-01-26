بروكسل - أ ف ب

أكد الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك يوم الخميس ان تركيا تريد ان يقف الأوروبيون “إلى جانبها” في تدخلها العسكري بشمال سوريا بداعي مواجهة وحدات حماية الشعب الكردية.

وصرح الوزير الذي أتى إلى بروكسل دفاعًا عن التدخل في سوريا، “ما نريد سماعه من حلفائنا وأصدقائنا، وما يجب ان يقولوه هو نحن مع تركيا، نحن إلى جانب تركيا عندما يتعلق الأمر بالتصدي للإرهاب (..) خصوصًا حين يتعلق الأمر بتطهير عفرين من عناصرها الإرهابية”.

واعتبر ان “لتركيا مصالح أمنية شرعية” لتبرير التدخل العسكري الذي اثار قلق المجتمع الدولي، مضيفًا “حتى اليوم تم توجيه أكثر من 700 طلقة على تركيا. لا يمكن ان نسمح بذلك”.

وأضاف “قلنا بوضوح لأصدقائنا انه ينبغي ان لا يدعموا وحدات حماية الشعب” الكردية السورية، مشيرًا إلى ان بلاده اقترحت بلا جدوى على الغربيين “القيام بالعملية معًا” قبل ان تشنها “منفردة”.

وتلقى وحدات حماية الشعب دعم واشنطن التي تعتبرها حليفها الميداني لطرد إرهابيين متطرفين من الأراضي السورية.

لكن تركيا تتهم هذه المجموعة المسلحة بانها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي.

واجتمع جيليك يوم الخميس في بروكسل مع فرانز تيمرمان نائب رئيس المفوضية الأوروبية وفيديريكا موجيريني وزيرة الخارجية الأوروبية.