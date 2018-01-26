نيويورك - أ ف ب

أعلنت ميريل ستريب عن انضمامها إلى نيكول كيدمان وريز ويذرسبون في الموسم الثاني من مسلسل “بيج ليتل لايز”، على ما أعلنت محطة “إتش بي أو”.

ميريل الحائزة ثلاث جوائز أوسكار، والتي نادرًا ما تشارك في أعمال تلفزيونية، ستقوم بدور والدة بيري رايت “ألكسندر سكارسجارد” الذي يأتي إلى الحي الذي تدور فيه أحداث المسلسل للتحقيق في وفاة نجله خلال الموسم الأول.

وميريل ستريب “68 عامًا” نشطة جدًا على صعيد السينما إلا أنها نادرًا ما تشارك في أعمال تلفزيونية، وقد شاركت خصوصًا في مسلسل “ويب ثيرابي” في 2010 و2012 و”إنجيلز إن أمريكا” في 2003.

والمسلسل مقتبس عن رواية “بيج ليتل لايز” للمؤلفة الناجحة ليان موريارتي، وكان معدًا ليكون في الأساس مسلسلًا قصيرًا لا يتجاوز السبع حلقات في مطلع 2017، إلا أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، وحصد ثماني جوائز إيمي التليفزيونية، فضلًا عن أربع جوائز جولدن جلوب.

فباشرت “إتش بي أو” إنتاج موسم جديد من إخراج أندريا أرنولد التي حازت عام 2005 جائزة أوسكار أفضل فيلم قصير عن “واسب”، وتشارك نيكول كيدمان وريز ويذرسبون مجددًا في التمثيل والإنتاج، ويروي “بيج ليتل لايز” قصص ربات عائلات ميسورة في مونتيري “كاليفورنيا” تنهشهن الغيرة، ويلجأن إلى أمور خسيسة وراء واجهة من التهذيب واللطف، ويجمع سر خطر ومأساة بين ثلاث منهن لاحقًا.