دافوس -أ ش أ

اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي , اليوم الخميس , إن التوترات في العلاقة بين أمريكا وايران تتسبب بأذى للعراق والمنطقة.

وأضاف العبادي – في كلمته على هامش منتدى دافوس بسويسرا إن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران تتسبب بأذى للعراق وللمنطقة مشددا على أن بلاده تحاول الحفاظ على الوضع الراهن , وتأمل أن تستمر العلاقة بين الطرفين ويستمر الحوار.

وتابع “إن هناك استقطابا ويكون سببا بالنزاعات , ويوجد فراغ يخلق إرهابا يتسرب للمنطقة , وهذا كان واضحا في العراق وسوريا , ونحن نعمل بكل جهد لتقليل تلك الاستقطابات , وتوجد خلافات نحاول تقليلها دون حدوث استقطابات تؤدي للإرهاب في المنطقة”.