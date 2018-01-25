صنعاء-أ ش أ

أطلق الجيش اليمني, بدعم من التحالف العربي اليوم /الخميس/, عملية عسكرية واسعة لفك الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي منذ 3 سنوات, واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأعلنت قيادة محور تعز العسكري أن العملية تشارك فيها الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمحور بمساندة من طيران التحالف العربي.

وأوضح البيان أن صقور الجو في طيران التحالف العربي كان لهم الدور الكبير في تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد, بتنفيذ ضربات مركزة ودقيقة استهدفت آليات وتعزيزات للميليشيات, مضيفا أن الضربات الجوية رافقها تقدم قوات الجيش الوطني في القطاع الشمالي والشمالي الغربي لتعز .

ونفى البيان صحة ما تردد عن حدوث ضربات جوية خاطئة استهدفت مواقع الجيش الوطني, واعتبرها محاولة يائسة لإضعاف المقاتلين في تأدية مهامهم نحو تحرير المحافظة ومواصلة دحر الميليشيات الانقلابية.