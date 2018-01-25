الإسكندرية - أ ش أ

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق على نظيره الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع رقم 20 من مسابقة الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الفريق حقق فوزا مهما في إطار السعي نحو تعزيز الفارق مع منافسيه على صدارة الدوري.

وقال عبدالحفيظ – في تصريح اليوم الخميس- إن الفريق قدم مباراة قوية، وواجهه عدم توفيق في العديد من الكرات التي لم تنته بأهداف، خاصة في ظل حالة الطقس بملعب المباراة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قرر نقل التركيز إلى مباراة الاسماعيلي القادمة في الدوري.

وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف; نظرا لطبيعة المنافسة، وأشاد في الوقت ذاته بأداء اللاعبين خاصة المجموعة التي لا تشارك بشكل أساسي في المباريات وتقدم مستويات طيبة عندما تحصل على الفرصة.